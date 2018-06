Persija Kontra Persebaya Dinodai Sikap Memalukan Oknum Suporter! Ini Videonya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertandingan tunda Liga 1 2018 antara Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya sempat dibumbui aksi tak terpuji.

Perjumpaan kedua tim dilangsungkan di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Aksi tercela yang dimaksud adalah tingkah laku oknum suporter Persija, The Jakmania, yang sempat terekam kamera.

Ditemukan ada dua tingkah laku tak terpuji dari oknum tersebut yang terjadi di tribune stadion.

Pertama, salah seorang pria terlihat meludahi pemain Persebaya sesaat hendak memasuki ruang ganti.

Kejadian itu lantas tertangkap kamera dan videonya hingga kini tersebar luas di sosial media.

Bahkan, beberapa mereka yang berada di tribun terlihat mengacungkan jari tengah ke arah pemain lawan.

Selanjutnya yakni sikap tak terpuji saat salah satu oknum terlihat melayangkan pukulan pada pria bertopi dan berjaket hijau.

Dalam tayangan video yang beredar tampak salah satu pria bertopi dan berbaju Persija memukul kepala si korban.

Tak pelak, saat itu pula keadaan di tribune bertambah gaduh dan beberapa pria lainnya melakukan aksi peleraian.

Terlepas dari itu, seperti yang diketahui bahwa perjumpaan Persija kontra Persebaya berakhir imbang.

Kedua tim bermain sama kuat dan menutup pertandingan dengan hasil 1-1. (*)

