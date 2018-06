Inggris Vs Belgia, Pentas Dua Tim Paling Produktif dan Tajam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pelatih Timnas Belgia, Roberto Martinez, mengaku sangat terkesima dengan kinierja Gareth Southgate sebagai pelatih timnas Inggris.

Belgia dan Inggris akan saling bertemu pada laga terakhir Grup D, Jumat (29/6/2018) di Stadion Kaliningrad.

Laga ini sendiri akan menjadi laga penentuan siapa yang akan menjadi pemuncak Grup D.

Baca: Ini Negara-negara yang Merayakan Tersingkirnya Jerman dari Piala Dunia

Baca: Deretan Meme Lucu Nasib Tragis Jerman di Piala Dunia Dijamin Bikin Kamu Terpingkal-pingkal

Kedua negara sendiri kini sama-sama mengumpulkan enam angka dari dua kemenangan di dua laga awal.

Jelang laga tersebut pelatih timnas Belgia, Roberto Martinez, justru memuji kiprah pelatih Tim Tiga Singa, Gareth Soutgate.

Mantan pelatih Everton ini memuji kemampuan Gareth Southgate dalam mengembangkan pemain muda Inggris.

"Bagi saya, jelas, apa yang saya lihat adalah Gareth Southgatetelah membawa semua kesuksesannya dari level U-21 ke tim ini dan telah mengembangkan budaya Inggris," kata Martinez dikutip dari Standard.

Baca: Yuk, Kenalan dengan 2 Anak Indonesia yang Menjadi Duta Cilik Piala Dunia 2018

Baca: Kalah 2-0 dari Korea Selatan, Jerman Gugur di Dasar Klasemen Grup F Piala Dunia 2018

"Saya pikir mereka punya struktur yanng jelas, telah ada kesadaran taktik yang baik serta perubahan sistem yang bisa mereka terapkan dalam pertandingan kualifikasi yang berbeda," ujarnya.

Menurut Martinez, Southgate telah menemukan sistem yang tepat bagi timnas Inggris di Piala Dunia 2018.

"Mereka telah menemukan sistem yang sesuai dengan generasi ini. Mereka muda, berenergi, penuh keyakinan, dan memiliki hasrat untuk memenangkan laga, " ucap Martinez menambahkan.

Kedua negara sendiri kemungkinan besar akan menurunkan tim terbaik mereka saat berlaga di Stadion Kaliningrad.

Pasalnya meski sama-sama sudah memastikan lolos ke 16 Besar, kedua negara tentu berhasrat untuk menjadi juara Grup G. (*)

Do You Have Instagram, Follow us: