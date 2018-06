Harga Diri Asia-Afrika Kini Ada di Pundak Jepang dan Senegal! Hitungan Peluang Lolos 16 Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak penyisihan grup putaran final Piala Dunia Rusia 2018 tinggal menyisakan empat laga.

Masing-masing dua pertandingan di Grup G dan H.

Di Grup G, Belgia dan Inggris telah mengamankan dua tiket dari grup tersebut.

Tengah malam nanti, kedua tim akan berduel untuk menentukan juara grup.

Sementara dua tiket tersisa menuju 16 besar akan diperebutkan tiga tim di Grup H, yakni Jepang, Senegal dan Kolombia.

Mengingat 14 tiket sudah terdistribusi untuk Uruguay, Rusia, Spanyol, Portugal, Prancis, Denmark, Kroasia, Argentina, Brasil, Swiss, Swedia, Meksiko, Inggris dan Belgia, maka asa Benua Asia dan Afrika kini berada di pundak Jepang dan Senegal.

Malam nanti, pukul 21.00 WIB, Jepang akan menghadapi wakil Eropa, Polandia, yang sudah pasti tersisih.

Sementara Senegal akan meladeni wakil zona Conmebol Kolombia.

Hasil imbang cukup untuk meloloskan Jepang dan Senegal ke 16 besar.

Hal tersebut sekaligus mengulangi prestasi kedua tim yang pada Piala Dunia Korea-Jepang 2002 juga lolos ke fase knock-out.

Bahkan, saat itu Senegal bisa melangkah hingga babak perempat final.

Akankah asa Asia dan Afrika melihat wakil mereka di fase gugur bisa terwujud di Rusia 2018?

Kini, harapan tersebut ada di pundak Jepang dan Senegal. (*)

