Para WAGs Timnas Inggris Bergaya Jelang Laga Belgia Vs Inggris, Siapa Paling Cantik?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Para WAGs bersiap jelang pertandingan terakhir timnas Inggris pada babak penyisihan grup G Piala Dunia 2018 di Rusia.

Timnas Inggris akan melakoni pertandingan terakhir mereka di babak penyisihan grup melawan timnas Belgia.

Negeri Ratu Elizabeth tidak harus memenangkan pertandingan untuk dapat lolos ke babak 16 besar.

Namun, adu gengsi antar kedua negara menjadi alasan lain mengapa timnas Inggris harus meraih kemenangan.

Saat para pemain timnas Inggris sibuk berlatih untuk pertandingan melawan timnas Belgia, bagian penting dari diri mereka malah asyik berdandan.

Para istri pemain timnas Inggris pamerkan kecantikan mereka ketika akan makan malam bersama di Saint Petersburg.

Sembilan perempuan cantik itu memberanikan diri untuk keluar bersantai, sementara suami mereka tengah berlatih keras.

Rebekah Vardy, istri dari Jamie Vardy, mempimpin para WAGs untuk keluar makan malam bersama.

Keakraban ditunjukkan olehpara WAGs terebut sebelum mereka melanjutkan obrolan santai di salah satu restoran di Rusia itu.

Mereka diantaranya, Millie Savage (John Stone), Gemma Acton (Gary Cahiil), Megan Davison (Jordan Pickford), Rebekah Vardy (Jamie Vardy), Annabel Peyton (Jack Butland), Fern Hawkins (Harry Maguire), Shannon Horlock (Nick Pope), Annie Kilner (Kyle Walker) dan Lucia Loi (Marcus Rasford).

Seolah para istri ini tau bagaimana cara mendukung negaranya yang tengah berjuang pada Piala Dunia 2018. (*)

