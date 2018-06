Gawat! PSMS Medan Berada di Zona Degradasi Usai Laga Persija vs Persebaya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEDAN - PSMS Medan berada di zona degradasi di pekan 14 Liga 1 pasca pertandingan Persija vs Persebaya, Selasa (26/6/2018).

Dimana hasil imbang 1-1 membuat kedua tim harus rela berbagi satu angka.

Hal tersebut membuat Persebaya merangkak naik ke posisi 14 dan menggantikan posisi PSMS Medan.

Dengan mengoleksi 15 poin saat ini Ayam Kinantan berada di posisi 16 klasemen sementara Liga 1.

Meski sama-sama meraih 15 poin dengan Arema FC9 PSMS kalah selisih gol dengan memiliki nilai -8.

Kapten PSMS Medan, Legimin Raharjo mengatakan bahwa hal tersebut lumrah pasalnya saat ini persaingan poin sangat ketat di klasemen sementara.

"Iya memang posisi pasti bisa berubah terus karena beda nilainya nggak terlalu jauh. Itu terjadi baik di klasemen atas maupun bawah," katanya kepada Tribun-Medan.com, Rabu (27/6/2018) di Medan.

Meski demikian, Pemain 37 tahun ini mengaku masih optimis Ayam Kinantan mampu merangkak naik meninggalkan zona degradasi ini.

Usai liburan Ia yakini tim akan menjadi lebih baik dari sebelumnya meski berbagai polemik tengah melanda skuat

"Setelah liburan nanti ini harus lebih kerja keras dan fokus agar posisi kita bisa naik. Setelah libur sekarang ini kita perbaiki kekurangan kita. Saya pribadi yakin PSMS bisa bangkit di sisa putaran pertama ini," tutupnya. (*)

