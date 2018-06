Paul Pogba Tebar Ancaman Bagi Pengganggu Rekannya di Timnas Prancis

Pemain Prancis, Blaise Matuidi dan Olivier Giroud merayakan gol Paul Pogba ke gawang Australia pada laga perdana Grup C Piala Dunia 2018 di Kazan Arena, Kazan, 16 Juni 2018.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gelandang timnas Prancis, Paul Pogba, menebar ancaman bagi pihak-pihak yang mengganggu rekan-rekannya di skuat Les Blues pada Piala Dunia 2018.

Bahkan, Pogba secara spesifik mengancam bagi mereka yang berani mengganggu konsentrasi Antoine Griezmann.

Di tubuh skuat Prancis, Griezmann memang kerap disorot karena baru cetak satu gol dalam dua pertandingan awal timnas Prancis.

Gol tersebut lahir dari kaki pemain Atletico Madrid lewat eksekusi penalti saat melawan Australia di pertandingan pertama.

Antoine Griezmann juga beberapa kali dihujani kritik lantaran performanya yang apik di klub tak menular saat membela tim nasional.

Belum lagi, isu-isu mengenai rumor transfer yang kerap digaungkan juga dianggap Pogba sebagai sebuah gangguan.

Menanggapi hal tersebut, Paul Pogba seakan pasang badan unuk membela sang sahabat.

"Grizou (julukan Antoine Griezmann) melakukannya dengan sangat baik. Dia selalu bahagia, selalu fit. Dia berjuang untuk tim," ucap Paul Pogba dikutip dari laman Four Four Two.

Urusan mencetak gol, Pogba menilik bahwa Antoine Griezmann tidak berarti mandul meski gagal cetak gol di pertandingan kedua.

Mengingat, Griezmann kini menjadi andalan utama di lini depan timnas Prancis.