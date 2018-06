Butuh 100 Tahun Dari Kemerdekaan Orang Luar Jawa Jadi Presiden, Ini Analisa Wapres Jusuf Kalla

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Sejak kemerdekaan Indonesia, butuh 100 tahun memiliki presiden yang berasal dari luar Jawa. Hal itu disampaikan Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Bukan tanpa alasan, penrnyataan itu dilontarkan berdasarkan pengalaman pribadinya yang telah mengikuti Piplres sebanyak 3 kali.

"Saya bisa bicara karena saya memegang rekor orang Indonesia satu-satunya yang ikut Pilpres 3 kali, cuma saya. 2 kali menang 1 kalah," kata Jusuf Kalla saat menyampaikan kuliah umum di acara Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhanas 2018, Jakarta, Senin (25/6/2018).

"Di AS butuh 170 tahun untuk orang Katolik jadi presiden di AS, butuh 240 tahun untuk orang hitam jadi presiden di AS. Jadi mungkin butuh 100 tahun dari kemerdekaan orang luar jawa jadi Presiden," sambung politikus senior Golkar ini.

Sebab ujar Kalla, orang akan memilih berdasarkan kesamaan, di mana saat ini 60 persen dari total penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa.

"Normal saja alasannya. Orang memilih (karena) kesamaannya, karena penduduk di Jawa ini 60 persen. Sekiranya ada republik di Indonesia Timur, mungkin saya jadi presiden. kesamannya orang berpikir, di manapun, di AS pun begitu," ungkap Kalla.

JK pun memperkirakan kesukuan di Indonesia akan hilang sekiranya 30 tahun lagi, alasannya kini telah banyak orang yang menikah berbeda suku.

"Saya punya istri minang, anak saya kawin dengan orang jawa. cucu saya orang apa? Indonesia. Tidak ada lagi sukunya. Itu akan menghilang nanti secara alamiah, secara kesukuan pada saat kita mngkin 30-40 tahun," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jusuf Kalla: Mungkin Butuh 100 Tahun Dari Kemerdekaan Orang Luar Jawa Jadi Presiden