6 Pekerjaan Aneh Tapi Nyata di Lingkungan Kerajaan Inggris, Ada Penjaga Angsa Juga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebagai seorang pemimpin Kerajaan Inggris dan juga negara persemakmuran Inggris, Ratu Elizabeth II tentu perlu banyak bantuan dari karyawannya.

Apalagi rumah yang dia tinggali berikut anak-cucunya juga tersebar di berbagai wilayah di Inggris.

Misalnya saja di Istana Buckingham, Istana Kensington, Clarence House, dan banyak bangunan resmi milik kerajaan yang lain.

Tak heran Ratu Elizabeth II punya banyak karyawan.

Termasuk juga karyawan dengan pekerjaan cukup unik dan aneh seperti 6 profesi di bawah ini.

1. Pemotong daging khusus untuk keluarga kerajaan

Anggota kerajaan Inggris tidak pernah memotong daging bagian mereka untuk makan malam sendiri, tapi ada seorang pegawai yang bertugas khusus untuk memotongkanya.

Saat ini, orang yang memegang posisi unik ini adalah The Earl of Denbigh and Desmond dan dia telah bertugas selama beberapa tahun.

Daging yang telah dipotong akan diletakkan di piring-piring milik anggota keluarga kerajaan Inggris saat acara makan malam spesial itu.

2. Tukang kebun istimewa kerajaan