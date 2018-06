Promo Halal Bihalal di Orchardz Ada Ketupat Lebaran Loh

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Memenuhi kebutuhan para tamu yang hendak menggelar acara Halal Bihalal, Orchardz Hotel Ahmad Yani Pontianak, menghadirkan Halal Bihalal hanya Rp69.999 nett per orang.

Para tamu akan dimanjakan dengan hidangan menu buffet atau prasmanan khas lebaran. Paket halal bihalal ini memberikan suguhan menu-menu istimewa mulai dari hidangan pembuka sampai penutup seperti hidangan.

"Ada Ketupat Lebaran, Opor Ayam Kering, Sambal Goreng Ati, Rendang Ayam, Gepuk Daging, Bihun Goreng, Soto Kwali, Es Dawet, potongan buah segar, dan hidangan menggugah selera lainnya," ujar Area General Manager Orchadz Pontianak, Kholid Basyaiban pada Sabtu (23/6/2018).

Promo ini melengkapi promo Orchadz Hotel Pontianak pada Ramadan yang memberikan promo makan all you can eat (buffet) dengan lebih dari 35 item. Pengunjung bisa menikmati makanan sepuasnyanya.