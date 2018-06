Legenda Argentina Sebut Sampaoli Sosok Mengerikan, Arogan, dan Bodoh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mantan pemain timnas Argentina yang meraih gelar Piala Dunia 1978, Ossie Ardiles turut berkomentar atas penampilan buruk Argentina di fase grup Piala Dunia 2018.

Di laga kedua fase grup, Argentina kalah 0-3 dari Kroasia.

Sebelumnya tim besutan Jorge Sampaoli itu ditahan imbang Islandia dengan skor 1-1.

Praktis timnas Argentina pun memiliki risiko besar untuk angkat koper lebih awal dan gagal berlaga di babak 16 besar Piala Dunia 2018.

Ossie Ardiles mengkritik Jorge Sampaoli yang terlalu mengandalkan Lionel Messi.

"Dari juara dunia lalu menjadi tim nasional terburuk dalam sejarah Argentina," kata mantan gelandang Tottenham Hotspur, dikutip dari BBC.

Ardiles juga menilai Jorge Sampaoli tidak memiliki rencana cadangan jika planning pertama tidak sukses.

Ardiles pun menyebut Sampaoli adalah sosok mengerikan, arogan, dan bodoh.

"Bahkan meski memiliki pemain terbaik di dunia, dia (Sampaoli) tidak mampu menciptakan tim yang kompetitif," kata Ardiles.

"Rencana A dari Sampaoli, menyalurkan bola ke Messi dan menunggu sebuah keajaiban. Jika rencana A tidak berfungsi, maka rencanakan B. Tapi tidak ada rencana B, apalagi siasat C atau D."

Kini, dalam laga sisa timnas Argentina akan melawan Nigeria untuk menentukan nasib selanjutnya menuju babak 16 besar. (*)

