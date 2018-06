Kekalahan Telak Argentina Makan Korban! Terjun dari Jembatan dan Tinggalkan Sebuah Catatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kekalahan telak Argentina dari Krosia dalam babak penyisihan Grup D Piala Dunia 2018, Jumat (22/6/2018) dini hari, memakan korban di negara bagian Kerala, India.

Ternyata takluknya Lionel Messi dkk terlalu berat ditanggung Dinu Alex (30), sehingga dia nekat melompat dari sebuah jembatan hanya beberapa jam setelah pertandingan mengejutkan tersebut.

Dinu meninggalkan sebuah catatan.

Dalam surat itu Dinu mengatakan, dia tak bisa menahan rasa sakit menyaksikan tim kesayangannya dilumat habis oleh Kroasia.

Keluarga Dinu mengatakan, pria itu terlihat terpukul usai pertandingan dan kemudian menghilang beberapa jam setelah laga usai.

Pihak keluarga kemudian melaporkan ke polisi yang langsung melakukan pencarian setelah tahu Dinu menuju ke jembatan yang melintang di atas Sungai Meenachal.

Sayang sekali, upaya pencarian Dinu terhambat cuaca buruk akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Sehingga sejauh ini Dinu belum ditemukan.

Sejumlah kawan Dinu mengatakan, pria tersebut amat yakin Argentina akan tampil impresif di Rusia dan mampu melaju hingga babak final.

Namun, setelah kekalahan dari Kroasia ini, Dinu dikabarkan menangis dan mematikan telepon genggamnya.

Dalam suratnya, Dinu menulis, tim kesayangannya itu sudah mengecewakan dia. (*)

