Distribusi Logistik Pilkada ke Karimata Ditunda, Ini Penyebabnya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Adelbertus Cahyono

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Upaya pengiriman logistik Pilkada Serentak 2018 dari KPU Kayong Utara di Sukadana ke PPK Kepulauan Karimata terpaksa ditunda karena cuaca buruk, Jumat (22/6/2018).

Sekretaris PPK Kepulauan Karimata, Katan Rajali mengatakan, jika cuaca kembali membaik, proses pendistribusian logistik akan kembali dilakukan, Sabtu (23/6/2018) pagi.

Logistik yang terdiri atas kotak suara dan ribuan lembar Surat Suara serta sejumlah kebutuhan pencoblosan lainnya ini akan dibawa dengan menggunakan satu unit speedboat double engine 400 PK.

Logistik tersebut diperuntukkan untuk tiga desa di Kecamatan Kepulauan Karimata, yakni Desa Padang, Pelapis, dan Betok.

"Logistiknya satu paket untuk Pilkada Gubernur dan Bupati," katanya.

Dia mengungkapkan, keputusan penundaan pengiriman ini terpaksa diambil karena pihaknya masih mempertimbangkan faktor keselamatan.

Pasalnya, perjalanan ke Kepulauan Karimata harus mengarungi lautan selama kurang lebih dua jam jika menggunakan speedboat.

Menurut dia, ketinggian ombak akibat cuaca buruk ini bisa mencapai dua meter lebih.

"Ddemi keselamatan, kita tunda besok, dan mudah-mudahan cuaca besok pagi sudah kembali normal," harapnya.



