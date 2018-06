Amcor Untan Raih Prestasi Internasional, Jawara American Spaces Photo Contest

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dian Lestari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - American Corner (Amcor) Universitas Tanjungpura kembali menambah deretan prestasi, dengan berhasil memenangi kontes foto "American Spaces Photo Contest".

"Alhamdullilah foto American Corner Untan yang menggambarkan kegiatan 'Amcor Goes to School', terpilih menjadi pemenang. Untuk wilayah Indonesia, Amcor Untan yang terpilih," kata Kepala UPT Bahasa Untan, Stella Prancisca, Jumat (22/06/2018).

Stella memaparkan proses pelaksanaan lomba. Menurutnya seluruh American Spaces Indonesia termasuk di dalamnya sembilan American Corner (Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Malang, Semarang, Surabaya, Pontianak, Padang, Ambon) diminta untuk berpartisipasi dalam lomba The American Spaces Photo Contest level internasional.

Pada program ini masing-masing American Spaces mengirimkan sembilan foto yang menggambarkan beragam kegiatan di masing-masing tempat.

Ternyata Kedutaan Besar Amerika Serikat memberikan informasi bahwa foto Amcor Untan sebagai perwakilan Indonesia, menjadi satu di antara pemenang dari beberapa negara, yakni Pakistan, Colombia, Togo, Macedonia, dan Uzbekistan.

Lantas apa tema foto yang mengantarkan Amcor Untan sebagai jawara? Jawabannya adalah "Amcor Goes to School".

"Amcor Goes to School adalah program Amcor Untan yang bekerja sama dengan sekolah- sekolah di Pontianak. Pada program ini, Amcor Untan menggelar sosialisasi tentang informasi beasiswa ke Amerika, kehidupan studi di Amerika, dan kebudayaan," ujar Stella.

Selain itu trending topic pada "Amcor Goes to School" adalah tentang teknologi terbaru yang hadir di Amcor Untan, yang selalu menggundang decak kagum para pengunjung program Amcor Goes to School. Satu di antaranya adalah teknologi 3D printing, yang membuat suasana sosialisasi menjadi sangat seru. Para siswa diajak melihat langsung dan berkreasi dengan teknologi canggih tersebut.



Dengan prestasi yang diraih, Amcor Untan turut mengharumkan nama Kalimantan Barat di tingkat nasional dan internasional. Stella berharap Amcor Untan terus dapat meningkatkan layanan di bidang pendidikan, kepada masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya dan Kota Pontianak pada khususnya.

"Sehingga Amcor Untan terus dapat berkontribusi serta mendorong para civitas Untan, dan masyarakat Kalimantan Barat, untuk mendapat kesempatan melanjutkan jenjang pendidikan mereka, bahkan sampai ke Negeri Paman Sam," tuturnya.