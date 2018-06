Kisah Lorenzo yang Singkirkan Mantan Polisi untuk Mendapat Kursi Pebalap Repsol Honda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pebalap dengan lima gelar juara dunia, Jorge Lorenzo, ternyata tidak hanya menyingkirkan Dani Pedrosa dalam kepindahannya ke Repsol Honda.

Ya, Danilo Petrucci, yang baru saja mengamankan posisi di tim pabrikan Ducati, mengaku bahwa dirinya juga menjalin komunikasi dengan pabrikan asal Jepang tersebut.

Petrucci menjelaskan bahwa dia sempat merasa pesimistis dapat menggeser posisi Lorenzo di Ducati. Apalagi setelah Petrucci melihat kecepatan yang ditampilkan pebalap berjulukan Por Fuera dalam tes pramusim.

Baca: SEDANG BERLANGSUNG Denmark Vs Australia, Laga Hidup Mati Bagi Australia

Baca: Ramalan Zodiak - Hal Sepele Ini Bikin Asmara Kamu Ribet dan Membingungkan

"Kami berbicara dengan Ducati sejak awal tahun dan situasinya sungguh tidak menentu," ujar Petrucci dikutip dari MotorSport Magazine.

"Pada tes pertama di Sepang, Lorenzo mencetak rekor lap baru, jadi saya berpikir, oke, ini tidak akan menjadi tahun yang bagus bagi saya untuk mendapat posisi di tim pabrikan untuk 2019," kata dia menambahkan.

Danilo Petrucci baru melihat secercah harapan pada tes berikutnya di Sirkuit Buriram, Thailand, setelah Lorenzo gagal melanjutkan performa impresifnya.

Meski demikian, Petrucci tetap mencoba mencari opsi lain dan, saat balapan seri keempat di Jerez, menemukan sebuah peluang untuk bergabung bersama tim pabrikan lainnya yaitu Repsol Honda.

Pebalap yang dulunya merupakan seorang polisi itu, bahkan sudah berbicara dengan manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, dan sepakat untuk melakukan negosiasi di tengah berlangsungnya seri balap MotoGP Italia.

Baca: MotoGP Catalunya - Johann Zarco Penasaran Mesin yang Digunakan Peraih Podium

Baca: MotoGP Catalunya - Kesaksian Mengharukan Marquez Selamat dari Celaka hingga Kedigdayaan Lorenzo

"Saya punya peluang bagus, karena Honda Italia dan Honda Eropa (yang juga bermarkas di Italia) sangat senang dengan rencana ini," kata Petrucci menerangkan.

"Tapi pada hari Kamis sebelum Mugello (31/5/2018), Alberto menghubungi saya dan mengatakan, 'lanjutkan usahamu dengan kemungkinan lain karena kami mendapat sebuah masalah,' tapi dia tidak memberitahu masalahnya."

"Jadi saya pikir Lorenzo menandatangani kontrak dengan HRC pada hari Sabtunya (2/6/2018)," tutur Petrucci.

Danilo Petrucci sendiri mendapat berkah atas hengkangnya Jorge Lorenzo dari tim pabrikan Ducati.

Sehari setelah Repsol Honda mengumumkan kedatangan Lorenzo pada Senin (5/6/2018) malam waktu setempat, Ducatilangsung meresmikan Petrucci menjadi pebalap tim pabrikan mereka untuk musim 2019. (*)

Do You Have Instagram, Follow us: