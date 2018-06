PKCM PMII Kalbar Pertanyakan Kembali Soal Kepala Daerah Adalah Pemimpin Rakyat

Citizen Reporter

Arifuddin

Biro Pres PKC PMII KALBAR

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kita mengenal bahwa terdapat tiga unsur yang menjadi rukun dalam suatu negara, yaitu pemerintah, civil society dan pasar.

Masing-masing dari unsur tersebut sewajarnya terintegrasi dan terinterkonesi antara satu dan lainnya.

Meski demikian, ketiga unsur tersebut masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda.

Unsur di dalam pemerintahan terbagi dan terpisah menjadi tiga kekuasaan, menurut jhon locke dalam karyanya “two treaties of government” kekuasaan dalam pemerintahan terdiri dari legislatif, eksekutif dan federatif.

Berbeda dengan Montesquieu, bahwa kekuasaan pemerintah terdiri dari legeslatif, eksekutif dan yudikatif.

Menurut Pengurus PKC PMII Kal-Bar Ali Akhbar, pada praktek ketatanegaraan di Indonesia dalam pembagian kekuasaan pemerintahan (distribution of power/division of power) dan pemisahan kekuasaan pemerintah (separation of power) lebih tepat mengambil dari teori “trias politica” Montesquieu, meskipun pada prinsipnya kekuasaan pemerintahan di Indonesia menganut check and balances.

"Artinya, walaupun kekuasaan pemerintahannya terpisah dan terbagi, tetap antara satu dan lainnya mempunyai fungsi pengawasan (check and balances) yang berarti kekuasaan yang dimiliki tidaklah absolute seperti tidak adanya kekuasaan tertinggi diantara yang tinggi, " terangnya.