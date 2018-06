Cetak 2 Gol ke Gawang Panama, Romelu Lukaku Samai Legenda Sepak Bola Belgia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tim Nasional Belgia berhasil mengawali kiprah mereka di Grup G Piala Dunia 2018 dengan kemenangan 3-0 saat berjumpa Panama di Stadion Olimpiyskiy Fisht, Sochi, Rusia, pada Senin (18/6/2018) malam WIB.

Kemenangan Timnas Belgia berkat gol-gol dari Dries Mertens (menit ke-47) dan dua dari Romelu Lukaku (69', 75').

Baca: DATA Terkini 166 Nama dan Alamat Korban Tragedi KM Sinar Bangun di Danau Toba

Baca: FAKTA dan Daftar Nama Korban Meninggal, Hilang, dan Selamat dalam Tragedi KM Sinar Bangun

Selain menjadi modal awal yang bagus bagi langkah Timnas Belgia di Piala Dunia 2018, kemenangan ini juga bisa meletupkan semangat Romelu Lukaku untuk mempersembahkan gol demi gol bagi negaranya.

Tambahan 2 gol pada pertandingan kontra Timnas Panama tersebut membuat Romelu Lukaku sukses mengoleksi 5 gol di ajang tertinggi bersama Belgia, yaitu Piala Dunia dan Piala Eropa.

Selain 2 gol ke gawang Timnas Panama, sebelumnya Romelu Lukaku juga pernah mencetak gol ke gawang Amerika Serikat (Piala Dunia 2014) dan dua kali membobol gawang Republik Irlandia (Piala Eropa 2016).

Baca: Kisah Pilu Turis Wanita Asal Perancis, Dipaksa Berhubungan Intim di Semak Belukar

Baca: Habitat Rusak Jadi Alasan Ular Sanca Berburu Makanan Tak Terkecuali Manusia Jadi Mangsa

Pemain Timnas Belgia, Romelu Lukaku (kanan) merayakan golnya ke gawang Timnas Panama bersama rekannya, Eden Hazard dalam laga babak penyisihan Grup G Piala Dunia 2018 di Stadion Olimpiade Fisht, Sochi, Rusia, Senin (18/6/2018) malam WIB. (Twitter @FIFAWorldCup)

Torehan 5 gol di ajang tertinggi tersebut membuat Romelu Lukaku sukses menyejajarkan diri dengan legenda Timnas Belgia, Marc Wilmots.

Romelu Lukaku pun kini hanya tertinggal satu gol dari legenda Timnas Belgia lainnya, yaitu Jan Ceulemans.

Sebanyak 6 gol Jan Ceulemans tercipta di Piala Eropa 1980 dan 1984 serta Piala Dunia 1986 dan 1990.

Dengan usia baru menginjak 25 tahun, Romelu Lukaku masih memiliki banyak peluang untuk melangkahi torehan Jan Ceulemans dan mempertajam rekornya sebagai pemain Belgia tertajam di turnamen tertinggi antar negara. (*)

Do You Have Instagram, follow us: