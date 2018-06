ASUS ROG GL552JX Notebook Gaming, Punya Kombinasi Prosesor Intel Core i7 Mobile Quad Core

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagi gamer sejati, mungkin laptop satu ini akan jadi pilihan tepat untuk menyalurkan hasrat bermainnya.

Sebab, spesifikasinya memang dikhususkan untuk para pecinta gaming.

Jadi kejutan, dengan alokasi anggaran tidak lebih dari 15 juta rupiah, siapa menyangka jika notebook/laptop dengan performa tinggi ini sudah dapat diboyong pulang.

Baca: 6 Kesalahan Pakai Produk Yang Banyak Banget Orang Lakukan, Enggak Sadar Akhirnya Jadi Kebiasaan!

Dari berbagai sumber, untuk kombinasi prosesor Intel Core i7 mobile quad core berbasiskan arsitektur CPU Haswell dan graphics card NVIDIA berbasiskan arsitektur GPU Maxwell dapat ditemukan dengan mudah di rentang harga tersebut dengan penawaran dari sejumlah produsen ternama.

Tentu saja dengan kombinasi dua komponen tersebut, perangkat notebook/laptop tersebut tidak hanya kuat menangani aplikasi harian mulai dari kelas ringan hingga berat tetapi juga siap diandalkan sebagai sebuah sistem gaming.

Spesifikasi ASUS ROG GL552JX

Processor :Intel Core i7 4720HQ (Base 2,6 GHz/Turbo Boost 3,6 GHz)

Motherboard :Intel ID8C49 Chipset-based

Memory :4 GB @1600 MHz (Single Channel)

Graphics :IGP: Intel HD Graphics 4600

:Discrete : GeForce GTX 950M 4 GB DDR3

Display :15,6 inch @1366 x 768 pixels

Storage :1000 GB HDD

Wireless :802.11a/b/g/n & Bluetooth V4.0 (Powered by Atheros/Qualcomm AR9565)

USB 2.0/1.1 :1

USB 3.0/2.0 :2 (Left)

eSATA/USB 3.0

Combo :0

Display Port :0

HDMI :1

DVI :0

D-Sub :1

Ethernet/RJ-45 :1 (RealTek RTL8168/8111)

Audio In/Out :Headphone & Microphone

Optical Drive :DVD Writer

Battery :3150 mAh

Operating System :Support Up to Windows 8.1

Dimensions (mm) :385 x 255 x 32,4 (Width x Depth x Height)

Weight (gram) :2586 (Notebook) 432 (Power Adapter)

ASUS ROG GL552JX ditenagai prosesor Intel Core i7 generasi empat berbasiskan arsitektur CPU Haswell dan graphics card NVIDIA berbasiskan arsitektur GPU Maxwell generasi satu.

Untuk model CPU, sistem gaming portable tersebut menggunakan prosesor Intel Core i7 4720HQ.

Prosesor tersebut merupakan tipe quad core dan dilengkapi teknologi Hyper-Threading sehingga mampu mengerjakan delapan proses komputasi sekaligus dalam sekali jalan. Prosesor tersebut memiliki nilai base clock speed sebesar 2,6 GHz dan dapat naik lebih tinggi lagi secara otomatis hingga mencapai 3,6 GHz berkat teknologi Turbo Boost 2.0. Tentu saja Turbo Boost clock speeed tersebut dapat dicapai pada saat sejumlah kondisi terpenuhi seperti temperatur, penggunaan daya, beserta jumlah penggunaan thread.