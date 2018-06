VIDEO VIRAL - Penumpang KM Sinar Bangun Terombang-ambing di Danau Toba

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beredar video diduga penumpang KM Sinar Bangun terombang-ambing di permukaan air berusaha meraih pelampung dari kapal penolong.

Video tersebut diunggah ke Facebook oleh pengguna akun Friskabrsagaladan akun Gilbertus Turnip, pada Senin (18/6/2018).

Belum diketahui apakah video tersebut benar penyelamatan penumpang KM Sinar Bangun atau bukan, namun Friskabrsagala menulis "Kejadian di Danau Toba Samosir" pada unggahannya.

"Kejadian di danau toba samosir, semoga keluarga para korban di beri kesabaran dan penghiburan yg luar biasa atas kejadian ini. Sahat tutanganMu ma sude akka namasa na di portibion ale Tuhan," tulis Friskabrsagala.

Pada video terlihat puluhan orang terombang-ambing di permukaan air berusaha agar tak tenggelam.

Tampak beberapa orang di atas kapal penolong melemparkan pelampung ke arah para korban.

Terlihat seorang korban berhasil diangkat ke atas kapal dalam kondisi lemas.

Sebelumnya kapal penumpang KM Sinar Bangun terbalik di Danau Toba, Sumatera Utara, Senin (18/6/2018) sore.

Kapal yang dikabarkan mengangkut 80 orang tersebut berangkat dari Simanindo, Kabupaten Samosir menuju Tigaras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Samosir, Mahler Tamba mengungkapkan penyebab karamnya KM Sinar Bangun.

Kapal nahas tersebut diduga karam akibat kelebihan kapasitas, cuaca buruk, dan human error.

"Kapal kelebihan penumpang, akibatnya tali kemudi lepas. Ditambah lagi cuaca buruk, angin kencang dan ombak, kapal oleng," kata Tamba, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (18/6/2018).

