Pengamat Pendidikan Sebut Pemkot Pontianak Berhasil Jadikan Sekolah Negeri Sebagai Favorit

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kota Pontianak telah berhasil membangun infrastruktur pendidikan yang baik, namun masih ada pekerjaan rumah yang harus terus ditingkat oleh pemerintahan setempat. Hal ini di sampaikan oleh Pengamat Pendidikan Kalbar, Prof Samion.

"Kalau untuk gedung sekolah memang sangat memadai, tapi fasilitas kedalam harus terus ditingkatkan lagi, kemaren saat UNBK belum semua sekolah siap, bahkan sampai melakukan ujian dengan beberapa sip, itu menandakan kalau fasilitas harus terus dibenahi," ucap Prof Samion yang juga merupakan ketua PGRI Kalbar, Selasa (19/6/2018).

Bangunan sekolah yang megah dan memadai seperti saat ini harus ditunjang dengan Fasilitas terus ditingkatkan, mulai dari lab, perangkat komputer dan sebagainya.

"Fisik sidah ok, fasilitas juga harus ok, termasuk guru-gurunya juga harus ok, di kota Pontianak juga masih banyak guru-guru honor, nah bagaimana cara pemerintah ini meningkatkan status guru honor ini, dengan memberikan gaji yang layak kedepannya," tambahnya.

Ia memang berharap Pontianak sebagai ibu kota provinsi harus menjadi barometer dalam dunia pendidikan yang ada di Kalbar.

"Jelas intinya kan gini, dengan sekolah yang baik dan fasilitas yang lengkap berarti ada harapan dari masyarakat dan yang tidak sekolah, mau bersekolah. Pada dasarnya yang paling penting adalah kesadaran masyarakat setempat untuk sekolah dan menuntut ilmu. Percuma kalau pemerintah setempat membangun bagus-bagus tapi motivasi masyarakat rendah untuk sekolah," ucapnya.

Peningkatan kualitas SDM disebutnya sangat baik dengan membangun sekolah dan fasilitas yang baik. Tapi untuk daya tarik masyarakat sekolah tergantung masyarakatny sendiri.

Untuk Kota Pontianak ia merasa tidak ada masalah terkait motivasi masyarakatnya sekolah, karena antusiasme dari SD hingga SMA sangat baik, namun didaerah lain kondisi masyarakat tidak mau sekolah karena berkaitan dengan keberadaan fasilitas sekolah yang jaraknya jauh.

"Di Kota Pontianak adanya sekolah yang bagus dan fasilitas yang harus terus ditambah tentu untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Sampai hari ini masyarakat di Kota Pontianak sangat luar biasa antusiasme menuntut ilmunya," sebut Prof Samion.

Ia memberikan apresiasi yang luar biasa bagi Pemkot Pontianak karena mampu meningkatkan minat masyarakat untuk masuk di sekolah negeri dan untuk swasta harus berbenah jika tak mau ditinggalkan, karena saat ini ia lihat sudah mulai menurun.

"Kondisi sekolahan negeri yang baik tentu mengundang masyarakat untuk masuk disana dan swasta harus berbenah juga kalau tidak mau ditinggalkan. Sekolah swasta yang tak memperhatikan, fisik, kualitas guru dan fasilitas maka akan drop sendiri," tegasnya.

Bahkan untuk di Kota Pontianak saat ini Samion sebutkan , negeri lebih populer dari swasta sebagai tempat menuntut ilmu.