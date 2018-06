Harry Daya Sampaikan Poin Program Unggulan untuk Bangun Pontianak 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Calon Wali Kota Pontianak nomor urut satu, Hari Andrianto atau dikenal juga dengan sebutan Harry Daya menuturkan program unggulan merela adalah membangun pariwisata air bertaraf internasional di Sungai Kapuas.

Menurutnya Sungai Kapuas memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan menjadi destinasi wisata air yang mampu menarik perhatian dunia agar berkunjung di Pontianak.

"Program unggulan kita satu diantaranya adalah membagun wisata air Sungai Kapuas bertarap internasional," ucap Hari Adrianto saat melakukan gladi bersih debat kandidat Pilwako di Hotel Aston Pontianak, Selasa (19/6/2018).

Konsep-konsep pembangunan yang telah dirumuskan disampaikan pada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui mana program yang pro terhadap mereka dan yang tidak.

Selain itu, mantan jurnalis ini menegaskan akan mengembangkan dan memberi kewenangan yang sangat besar disetiap kecamatan dan kelurahan agar menjadi garda atau ujung tombak di pemerintah untuk masyarakat.

Ia juga akan menerapkan sistem keadilan dalam melakukan pembangunan pada semua kecamatan.

Rencana Paslon nomor tiga ini juga akan membangun kembali arena remaja untuk memberikan ruang bagi seniman, umum dan kawula muda untuk mengejar prestasi dan bakat.

"Kita akan melengkapi fasilitas arena remaja ini dengan wifi gratis dan fasilitas lainnya yang mendukung masyarakat Pontianak untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka," tambahnya.

Tak hanya itu, Sumber Daya Manusia di juga akan bangun dari pemimpinnya. Ia contohkan pemimpin harus jujur bersih dan berkeadilan. Jika pemimpin sudah mempunyai kekuatan itu maka akan mengulur ke bawah, tetapi jika tidak dilakukan biasanya SDM sepintar apapun akan sulit untuk maju karena pemimpin mereka tak memiliki komitmen untuk maju.

"Untuk pendidikan masyarakat, kita terapkan konsep pemerataan, ada hal-hal yang akan kita kaji, setiap kecamatan harus ada sekolah unggulan. Masyarakat bisa mengenyam sekolah dengan baik," pungkasnya.

