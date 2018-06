Khusuknya Salat Idul Fitri di Halaman MIN Darit, Syamsul Ma'arif Sampaikan Pesan Ini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK- Umat Islam di Desa Darit, melaksanakan salat Idul Fitri 1439 H dengan khusyuk di halaman Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Darit, Jalan Kimas Akil, Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Jumat (15/6/2018) pagi.

Salat Idul Fitri diimami, Haderan AS. Dengan khatib, Syamsul Ma'arif dan Bilal, Parijan.

Cuaca tampak berawan. Personel kepolisian dari Polsek Menyuke dan personel TNI dari Koramil Menyuke tampak memberikan pengamanan, untuk kelancaran berlangsungnya salat Idul Fitri.

Dalam khutbahnya, Syamsul Ma'arif menyampaikan bagaimana mulianya menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW.

"Bahkan malaikat-malaikat ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita seharusnya bersyukur, bisa menjadi Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti zaman-zaman sebelumnya, yang tidak memiliki kesempatan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan bahkan memohon-mohon kepada Allah SWT, agar dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita, tidak memohon pun kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW," ungkapnya.

Oleh karena itu, Arif mengajak agar umat Islam terus meningkatkan ibadah. Memohon ampunan dan taubat kepada Allah SWT.

"Ingat, kita ada tugas kantor, ada tugas negara, ada tugas keluarga. Tapi ingat, ada tugas kita terhadap kehidupan, yakni bertakwa kepada Allah SWT. Banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah kita bisa merasakan manisnya iman," sambungnya.