Bingung Lebaran Ini Pakai Baju Apa? Ini Pilihan Baju Lebaran ala Seleb Buat Kamu

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jelang lebaran gini apa sih yang udah kamu persiapkan?

Apa kabar baju baru?

Atau bingung mau beli baju yang kayak gimana?

Nggak usah bingung, nih tribunpontianak.coi.id kasih tips baju-baju yang bisa kamu pake buat berlebaran, dijamin kece deh.

1. Kaftan

Kaftan nggak hanya sebatas berbentuk besar dengan model yang itu-itu aja, bisa juga nih seperti yang Olla Ramlan pakai.

Dengan detail bagian atas yang menggunakan brokat atau lace juga keren banget kok.

Suasana lebarannya juga dapet banget kan.

Atau mau yang lebih anak muda? contek nih gayanya Prilly.

2. Gamis

Gamis masih aja diidentikan dengan tua, no no no nggak gitu guys.