5 Fakta Kazan, Kota Mayoritas Muslim di Rusia yang Jadi Penyelenggara Piala Dunia 2018

Dikabarkan ada 11 tempat yang sudah dipastikan siap menjadi penyelenggaran event empat tahunan tersebut.

Dari berbagai venue yang ada, semua menyimpan keunikan tersendiri.

Baca: 10 Pemain Top yang Tak Dipanggil Negaranya untuk Piala Dunia 2018 di Rusia, 5 Pemain Prancis

Satu di antaranya ialah kota Kazan yang ada di daerah Rusia Timur.

Di sana ada berbagai macam budaya dengan mayoritas muslim.

Kazan merupakan ibukota Republik Tatarstan yang berada sekitar 820 kilometer sebelah timur Moskow.

Kota Kazan adalah kota paling penting di Rusia, terutama soal urusan ekonomi, ilmu pengetahuan serta pusat kebudayaan.

Meski namanya tak sepopuler Moskow dan St. Petersburg, Kazan punya julukan unik yaitu 'The Third Capital of Russia' dan 'The Millenial City'.

Kota yang merayakan hari jadi ke-1000 pada tahun 2005 lalu ini ternyata juga termasuk dalam daftar World Heritage Cities versi UNESCO.

Baca: Hanya 8 Pemain yang Pernah Memenangi Piala Dunia, Liga Champions, dan Ballon dOr Sepanjang Karier

Kira-kira, ada hal menarik apa saja di kota Kazan?

Yuk intip ulasannya di bawah ini ;

1. Kemegahan The Temple of All Religions yang mengagumkan

thedailybeast.com

Sering disebut Universal Temple, tempat ini adalah komplek arsitektur paling terkenal di Kazan.