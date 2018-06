Foto Mesra Dengan Chris Brown, Agnez Mo Tuai Komentar Begini Dari Netizen

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Beberapa waktu yang lalu, para Fans Agnes Mo dibikin heboh oleh foto mesranya dengan Chris Brown, mantan kekasih Rihanna.

Agnes dan Chris dikabarkan dekat sejak mereka menjadi rekan duet lewat lagu berjudul "On Purpose".

Foto yang diunggah melalui akun Instagram @agnezmo, Rabu (30/5/2018) itu, memperlihatkan bahu Agnez Mo tengah dirangkul oleh Chris Brown yang ada di belakangnya.

Tak berhenti sampai situ saja, berselang tiga hari kemudian. Agnez Mo kembali memperlihatkan foto yang jauh lebih mesra bersama Chris Brown melalui Instagram Stories.

Baca: Dikabarkan Pacaran Dengan Chris Brown, Agnez Mo Pamer Foto Mesra, Lihat Kode Tulisan di Dada Agnez!

Dalam konsep foto hitam putih, kedua penyanyi ini berbaring berhadapan di atas pasir.

Agnez Mo tampak mencium kening Chris Brown, sementara rapper berusia 29 tahun itu memejamkan matanya.

Potret kemesraan mereka kemudian diunggah ulang oleh akun gosip di Instagram.

Komentar dari netizenpun mengalir deras, hingga berita ini diterbitkan total sudah ada 679 komentar dan 20.181 yang menyukai postingan foto Agnes di akun gosip, sementara di akun Instagram pribadi Agnes foto tersebut sudah dikomentari 5750 dan disukai sebanyak 424.266.

Sebagian besar di antara mereka khawatir bila Agnez Mo benar menjalin hubungan asmara dengan Chris Brown.

Mengingat rekam jejak penyanyi rapper itu, pernah terlibat kasus penganiayaan terhadap Rihanna saat mereka masih menjadi kekasih.

@bigfansifshihlin Please stay away from him!!! Dia kan pernah gebukin Rihanna :((. Takutnya nasibnya sama nanti

@vieollavie15 Sama artis2 Hollywood Chris Brown dijauhin karena image buruknya, yang paling baru ada seorang wanita yang mengaku dilecehkan pas berada di apartment si Brown dan pesta disana. Eh... Sama si Agnes malah dideketin, siap2 nasibnya bakal sama kayak Rihanna digebukin

Mayapricilla66 semoga apa yang dialami Rihanna gak dialami Agnes ya... Biasanya sekali suka main tangan bakal seterusnya begitu

Sasya.indonesia buset oadahal kan si Chris kena kasus KDRT lagi sama model seksi disana