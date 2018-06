Dunia Perfilman Kembali Berduka, Gadis Bond Pertama Meninggal Dunia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Eunice Gayson adalah aktris Hollywood, yang merupakan pemeran utama wanita di film James Bond generasi pertama.

Eunice Gayson bermain di dua film James Bond, Dr No dan From Russia With Love.

Ia beradu akting dengan Sean Connery.

Eunice Gayson meninggal dunia di usia 90 tahun.

Kabar duka itu disampaikan akun resmi Twitter 007, Sabtu (9/6/2018) waktu setempat.

"Kami sedih mengetahui bahwa Eunice Gayson, 'gadis Bond' pertama kami yang memerankan Sylvia Trench di DR.No dan From Rusia with Love telah tiada. Dukacita kami bersama keluarganya," tulisnya.

Gayson memainkan pemeran utama wanita Sylvia Trench pada seri pertama dari film Bond yang diperankan Sean Connery dalam film "Dr No" (1962).

Ia kemudian juga berperan di film Bond berikutnya "From Russia with Love" (1963).

Selain bermain di film James Bond, Gayson juga pernah muncul dalam film horor 'The Revenge of Frankeinstein'.

Ia bermain bersama Peter Cushing pada tahun 1958.

Ia juga terlibat dalam serial televisi 1960-an, "The Avengers" dan "The Saint". (*)

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Kabar Duka: Wanita Pemeran Utama Film James Bond Generasi Pertama Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun

