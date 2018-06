TK Kinderworld Kubu Raya Gelar Pentas Seni dan Pelepasan Wisudawan Siswa Kelas TK B

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebuah acara spesial dihadirkan Taman Kanak-kanak (TK) Kinderworld Kubu Raya, Sabtu (09/06/2018). Agenda yang dilangsungkan di Hotel Harmoni Kubu Raya itu, mempertemukan siswa, guru, sekaligus orangtua siswa dalam satu momentum ruang dan waktu.

"Kegiatan ini merupakan kegiatan semesteran yang diadakan setiap akhir semester, sebelum siswa menerima raport," ujar guru musik TK Kinderworld Kubu Raya, Gabriella Stessi (24), di sela-sela agenda.

Dalam acara ini, ada dua agenda utama yang menjadi pokok acara. Pertama adalah pentas seni dan unjuk kebolehan bakat siswa, serta pelepasan wisuda siswa kelas TK B TK Kinderworld.

Lewat agenda pentas seni, katanya, menjadi sarana tepat bagi siswa unjuk kemampuan dan bakat. Presentasinya pun terbilang menarik, di mana pementasan seni di bagi per kelas, yang terbagi dari kelas todler, play group B, dan TK A serta TK B.

Selain itu, ada pula pementasan kebolehan siswa per masing-masing ekstrakurikuker (ekskul). Mulai dari seni menari, menyanyi dan juga seni musik.

Penyelenggaraan acara pun jauh dari kesan formal. Sebaliknya, tema Jersey sepakbola yang dikenakan baik oleh siswa dan guru, membuat berlangsungnya acara kian meriah.

Keceriaan tampak penuhi atmosfer ruangan. Suara teriakan anak-anak yang heboh, dan juga lantuan musik serta gerak tari dari siswa mampu undang decak kagum para tamu uang yang kebanyakan adalah orangtua siswa.

Pada pertengahan acara, juga disisipkan agenda pemberian penghargaan (awarding). Baik bagi siswa, guru, dan juga orangtua siswa, yang keseluruhannya terbagi menjadi 5 kategori.

"Untuk siswa itu mulai dari Best Mandarin Speaker, Best English Speaking, Best Attitude, Best Academic. Selain itu, ada juga The Best Parent untuk penghargaan bagi orangtua terbaik, serta Best Teacher bagi guru terbaik," lanjutnya.