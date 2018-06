'Are You Human Too?', Film Baru Drama Korea Yang Wajib Kamu Tonton

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea Selatan 'Are You Human Too?' mulai tayang sejak 4 Juni 2018, mengisi slot Senin dan Selasa di channel KBS2, mampu mencuri perhatian karena jalan ceritanya yang tak biasa.

Dan bagi para pecinta drama yang tak suka kisah cinta cheesy, kamu harus nonton yang satu ini.

Baca: Inilah 7 Artis Korea Kepergok Pakai Baju Koko, Bikin Adem di Bulan Ramadan

Baca: FOTO EKSLUSIF! 17 Potret Kehidupan di Korea Utara: Jauh dari Kemakmuran dan Miskin

Baca: 4 Zodiak Ini Diramalkan Bakal Galau di Sepanjang Bulan Juni, Gebetan Menjauh Perlahan

Inilah tiga alasan mengapa kamu harus menonoton "Are You Human Too?" dilansir Tribunjogja.com dari laman Soompi, Sabtu (9/6/2018).

1. Arti kemanusiaan

Dalam drama ini terdapat tokoh bernama Seo Jong Kil, yang diperankan oleh aktor senior Yoo Oh Sung.

Dia adalah orang di balik kecelakaan yang terjadi pada Nam Shin (Seo Kang Joon) agar bisa mengambil alih perusahaan.

Hal ini membuat orang kembali memikirkan arti kemanusian.

Berusaha keras dan jujur lebih utama ketimbang menghalalkan segala cara demi kekuasaan.

2. Hubungan manusia dan robot

Robot Nam Shin III (Seo Kang Joon) yang difungsikan untuk menggantikan kehidupan Nam Shin yang terbaring koma, diketahui adalah robot cerdas yang mampu mempelajari banyak hal.