Bupati Jarot Minta RPJMD Sintang Disesuaikan dengan SDGs 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Bupati Sintang, Jarot Winarno membuka kegiatan sosialisasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang diselenggarakan Bapedda Kabupaten Sintang di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang, Jumat (8/6/2018) pagi.

Ratusan peserta sosialisasi ini terdiri dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sintang, perwakilan perusahaan perkebunan, serta perwakilan dari beberapa Non Goverment Organization (NGO).

Dalam sambutannya, Jarot menyampaikan bahwa SDGs memiliki tiga sifat. Pertama yaitu bersifat universal, artinya berlaku bagi semua anggotanya, baik itu dari negara maju maupun negara berkembang.

"Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatannya terintegrasi, berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sifatnya yang terakhir, no one left behind, Inklusif, semuanya harus dibantu,” terang Bupati Sintang Jarot Winarno.

Jarot menjelaskan bahwa Kabupaten Sintang mempunyai visi mewujudkan masyarakatnya jadi cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera. Visi tersebut cukup sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

"Visi tersebut tertuang pula dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tahun 2016-2021. Kita juga sudah membuat rencana aksi daerah pembangunan berkelanjutan," tambahnya.

Salah satunya contohnya, dikatakan Jarot seperti mitigasi kawasan ekosistem esensial yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian kegiatan ini dalam prosesnya juga ikut melibatkan NGO yang ada di Kabupaten Sintang.

“Kita perlu belajar lebih banyak lagi untuk mendalami proses dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini. Kita juga perlu meninjau RPJMD kita, untuk semakin disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ini,” pungkasnya.