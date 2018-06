166 Dus Sosis Malaysia Diamankan Polsek Pontianak Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Jajaran Polsek Pontianak Barat, mengamankan warga Kabupaten Sambas, DS (35) di Jalan Komyos Sudarso, Kamis (7/6/2018) sekitar pukul 00.10 WIB.

DS diamankan bersama pemilik rumah, Ma karena terkait dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Kapolsek Pontianak Barat, Kompol Bermawis mengatakan, DS pada Selasa (5/6/2018) mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama Mn, tinggal di daerah Anjungan Kabupaten Mempawah.

Penelepon yang kini jadi DPO meminta DS mencarikan sosis di daerah Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.

"Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018, DS menghubungi Mn dan menyatakan bahwa barang sudah siap," ungkap Kapolsek, Jumat (8/6/2018).

DS selanjutnya diperintahkan membawa sosis itu ke Pontianak dan diserahkan ke Ma.

"Saat DS membongkar sosis di kediaman Ma, Kamis (7/8/2018) sekitar pukul 00.10 wib, anggota Jatanras Polsek Pontianak Barat sedang melaksanakan mobilling di wilayah hukum Pontianak Barat," kata Kapolsek.

"Saat melintas di depan gang kediaman Ma, anggota melihat kegiatan warga yang mencurigakan. Maka anggota mendatangi rumah tersebut dan melihat ratusan duz di dalam mobil minibus jenis Innova milik DS berisikan sosis ilegal (dari Malaysia)," lanjutnya.

Atas temuan itu, anggota langsung mengamankan sosis sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) duz jenis Sosis Ayam Bakar dan Sosis Ayam Madu.

Sosis itu tidak disertai dokumen perizinan dari pihak berwenang.

Keduanya kemidan juga dibawa ke Polsek Pontianak Barat guna dilakukan pemeriksaan.

Keduanya diduga melanggar UU Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, g dan i Undang-Undang Republik Indonesia No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Pasal 91 ayat (1) Jo Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Sub Pasal 55 KUHPidana Sub Pasal 64 KUHPidana

"Barang bukti yang kita sita mulai dari kwitansi 156 (seratus lima puluh enam) sosis ayam madu dan 10 (sepuluh) sosis ayam bakar, kemudian satu mobil jenis minibus type Toyota Innova. Lalu 156 (seratus lima puluh enam) duz sosis jenis ayam madu dan 10 (sepuluh) duz sosis jenis ayam bakar," kata Bermawis.