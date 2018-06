Ratusan Bikers Honda berbagi di Bulan Ramadan Melalui Brotherfood Gathering

Citizen Reporter

PIC Community Kalbar Dony Adrian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota komunitas sepeda motor honda naungan peguyuban HWBC (Honda West Borneo Community) mengikuti kegiatan Brotherfood Gathering yang diselenggarakan pada tanggal 03 Juni 2018 berlokasi di Panti Asuhan Hidayatul Muslimin.

Beragam acara dalam kegiatan ini dalam menyambut bulan suci Ramadhan dengan memperkenalkan produk unggulan The All New Supra GTR 150 kepada komunitas Honda sebagai brand ambassadornya Honda.

Acara ini di kemas secara menarik dengan menggabungkan aktifias Rolling City ramadhan dengan mengambil start dari Main Dealer HSO Pontianak yang mengkampanyekan keselamatan berkendara, aktifitas CSR dan ditutup dengan kopdargab komunitas untuk mempererat solidaritas sesama anggota komunitas honda.

Adapun untuk kegiatan CSR nya paguyuban HWBC mengunjungi Panti Hidayatul Muslimin Desa Kapur Kab. Kubu Raya untuk Sahur On The Road dengan menyantap sahur bersama penghuni Panti Asuhan dan membagikan bantuan sembako kepada penghuni panti dalam rangkaian kegiatan Bikers Sholeh.

PIC Community Kalbar Dony Adrian mengungkapkan, Community mempunyai peran yang penting dalam mengkampanyekan keselamatan berkendara. Tak lepas juga dapat berbagi kepada masyarakat sekitarnya dalam kegiatan CSR salah satunya adalah Sahur On The Road bersama penghuni panti asuhan di bulan Ramadhan.

“ Para bikers honda juga merupakan bagian keluarga besar honda. kami mengucapkan banyak terima kasih atas kuatnya tali persaudaraan sesama bikers honda selama ini. ” ungkap Dony.

Sejumlah peserta yang berasal dari perwakilan Community Honda ini tampak antusias selama mengikuti kegiatan Brotherfood Gathering. “Ini merupakan kegiatan yang menarik, bisa beribadah dibulan suci ramadhan dan menjalin silahturahmi sesama bikers honda di bawah naungan peguyuban HWBC.“ Ungkap Raymond Ketua Paguyuban HWBC.

Kegiatan ini di ikuti oleh 250 bikers honda yang terdiri dari pengurus HWBC (Honda West Borneo Community) serta member komunitas honda di bawah naungan paguyuban HWBC.