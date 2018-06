Pojok Pengawasan Panwaslu Sintang Akan Sajikan Informasi Berbasis IT

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Sintang, Muhammad Romadhon menyampaikan bahwa Pojok Pengawasan Panwaslu Sintang yang baru saja dilaunching akan menjadi media center.

"Artinya sebagai pusat informasi ke publik bagaimana hasil-hasil pengawasan kita khususnya di Kabupaten Sintang terhadap seluruh tahapan pemilu itu sendiri," ujar Romadhon, Rabu (6/6/2018) pagi.

Romadhon menjelaskan Pojok Pengawasan ini memang masih bersifat perdana, ke depannya Panwaslu Kabupaten Sintang akan lebih memantapkan lagi fasilitas sarana informasi yang ada berbasis teknologi.

"Terutama berkaitan dengan IT, untuk lebih meluas ke dunia IT, karena masyarakat suka ke IT untuk menjangkau yang luas. Menerima laporan di sini juga bisa, orang mau mengetahui tugas dan wewenang Bawaslu sendiri juga bisa," katanya.

Terkait koordinasi dengan seluruh jajaran Panwas di Kecamatan, pihaknya juga memiliki grup WhatsApp agar komunikasi lebih mudah.

"Meskipun ada beberapa kecamatan yang kendala di jaringan internet, terutama Ambalau, Serawai, Ketungau Hulu yang kadang sinyalnya lemah. Kalau tingkatan desa, PPL sampai ke PTPS memang dari 100 persen yang sinyal terjangkau 40 persen saja," pungkasnya.