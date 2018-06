Pemkab Pastikan Sembako Mencukupi Jepang Lebaran

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Sekadau, Hironimus yang juga hadir pada rapat koordinasi lintas sektoral di aula Mapolres Sekadau mengatakan, pihaknya telah melakukan operasi pasar murah.

Operasi pasar murah yang dilakukan tersebut untuk membantu masyarakat terutama yang akan merayakan hari raya idul fitri.

“Ketersediaan sembako mencukupi. Untuk harga memang relatif stabil, tapi ada beberapa komoditi yang harganya naik seperti daging sapi yang biasanya Rpp140 ribu per kilogram saat ini Rp150 hingga Rp160 ribu per kilogram,” ujarnya Rabu (6/6/2018).

“Ayam potong yang biasanya Rp30 ribu lebih per kilogram saat ini Rp45 ribu per kilogram. Sedangkan, telur ayam Rp1500 menjadi Rp2 ribu per butir,” timpalnya.

Hironimus mengatakan, pihaknya juga telah mengecek ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Namun, kata dia, yang agak kurang yaitu BBM jenis premium. Ia mengungkapkan, kekurangan tersebut bukan karena terjadi kelangkaan.

“Dalam rangka stabilisasi harga barang, terutama sembako kami telah melaksanakan pasar murah dan operasi elpiji ukuran 3 kilogram dan 5,5 kilogram,” pungkasnya.