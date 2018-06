Citizen Reporter

Ari Fatria Dharma

Mahasiswa STIK Muhammadiyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID.PONTIANAK,- Himpunan Alumni STIK Muhammadiyah Gelar Pelantikan Pengurus (HASTIK) Periode 2018-2021, Senin (4/06/2018).

Kegiatan yang di laksanakan di Ballroom Hotel Kapuas Palace itu dihadiri oleh Inspektur tiga Kemenkes RI Heri Radison, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Andy Jap sekaligus mewakili Pj Gubernur Kalbar, ketua IDI Kalbar Berly Hamdani, ketua PPNI Kalbar Ns Haryanto dan Ketua IBI Kalbar Hj. Urai Rosdiana serta tamu undangan lainnya dan peserta seminar kesehatan.

Dalam agenda pelantikan HASTIK kali ini, panitia menjadwalkan rangkaikan kegiatan pelantikan dengan seminar Kesehatan yang mengangkat tema "Optimalisasi peran organisasi profesi Kesehatan dalam implementasi sustainable development Goal'S : Good Health and Well Being" dengan pembicaraan dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia dqn Ketua Ikatan Bidan Indonesia.

Menurut Ketua Alumni STIK Muhammadiyah Ajie Kurniawan mengatakan, semua kelompok terutama organisasi kesehatan harus saling bersinergi untuk membangun kesehatan.

"Kita harus bersinergi dengan sesama organisasi profesi kesehatan untuk percepatan pembangunan sektor kesehatan," Jelas Ajie.

Selain itu Ajie menambahkan, Tantang terbesar dalam pelaksanaan agenda pembangunan kesehatan berkelanjutan di Indonesia adalah reformulasi konsep pembangunan yang terintegrasi dan penempatan kesehatan sebagai satu rangkaian proses manajemen pembangunan yang meliputi input, proses, output, outcome dan impact pembangunan.

Serta memahamkan bersama akan substansi pembangunan kesehatan yang harus dilaksanakan bersama di era desentralisasi dan demokratisasi saat ini.

Untuk itu Ikatan Alumni STIK Muhammadiyah mengusung program untuk mewujudkan SDGs dalam bidang kesehatan adalah program Indonesia sehat dengan tiga pilar yakni paradigma Sehat, pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional.

"Maka dari itu peran kita sebagai Alumni dan praktisi kesehatan Wajib mengambil peran-peran strategis serta berperan aktif, untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang lebih baik demi generasi penerus khususnya Kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dengan mengedepankan pendekatan promotif dan preventif," ungkapnya.