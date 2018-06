Heboh, Netizen Langsung Serbu 2 Anak Cantik dan Tampan Menteri Susi Pudjiastuti

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti lagi-lagi membuat warganet heboh.

Kali ini bukan karena kebijakannya, melainkan keluarga pemilik jargon Tenggelamkan tersebut.

Lewat foto terbarunya di Instagram, menteri asal Pangandaran itu ingin menegaskan, meski sibuk dengan aktivitasnya sebagai menteri, ia tetaplah seorang ibu.

Seperti diketahui, Susi Pudjiastuti memiliki tiga anak, yaitu mendiang Panji Hilmansyah, Nadine Kaiser, dan Alvy Xavier.

Nah, dalam foto yang diunggahnya, Susi ingin berbagi kebahagiaan dan kehangatan keluarga lewat senyum yang diperlihatkan mereka.

"Three of us," tulis @susipudjiastuti115.

Postingan Menteri Susi itu pun dikomentari banyak netter yang ramai-ramai pengen menjadi menantunya.

Bahkan tak sedikit yang menambahi embel-embel gemar makan ikan dan bisa berenang!

(INSTAGRAM/susipudjiastuti115)

@ulfahkholiliana: Ibu @susipudjiastuti115 saya daftar jd calon menantu dong bu, nanti saya masakin ikan yg enak tiap hari buat masnya, karna saya suka ikan sama kaya keluarga Ibu :)

@rian_sitia: Bu @susipudjiastuti115 Kalau bu Susi perlu Calon menantu saya siap bu !!!

@kiranlangkay: Sepertinya foto yang ini akan tembus 10 ribu komen.. dari para jomblowan dan jomblowati yang menawarkan diri jadi mantu.. ayo ambil nomor antriannya dan sebutkan kelebihan kalian,dek..