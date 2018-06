Ingin Dapat Hypermart Bagi-bagi THR Berhadiah Voucher Rp 50 Juta, Perhatikan Syaratnya

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hypermart kembali menggelar promo menarik Ramadan Penuh Berkah.

Promo yang ditawarkan pun cukup beragam dan untuk semua produk. Departement Manager Groceries Joko Pamungkas mengatakan selain pasar segar, tersedia promo untuk makanan dan minuman, pakaian juga kebutuhan sehari-hari.

"Ramadan Hypermart menghadirkan berbagai promo menarik. Promo yang diberikan Hypermart kali ini lebih beragam dari semua divisi. Hypermart punya program bagi-bagi THR, berhadiah utama voucher senilai Rp50 juta untuk dua orang pemenang," ujar Joko saat ditemui Tribunpontianak.co.id, Senin (4/6/2018).

Caranya pun cukup mudah, pelanggan cukup belanja dengan syarat belanja senilai Rp300 ribu menggunakan OVO aplikasi atau card.

Dengan pembelian tersebut, pengunjung secara otomatis mendapatkan satu kupon undian untuk di undi berlaku hingga 17 Juni.

Promonya pun beragam dan sayang untuk dilewatkan.

Untuk area Pasar Segar, Hypermart ada promosi aneka macam kurma, mulai dari Rp20 ribuan per pack, aneka daging sapi curah dengan harga Rp102.000 per Kg, sedangkan harga daging kerbau curah hanya Rp80 ribu. Selain itu Hypermart juga menawarkan aneka sosis Farmhous dengan promo beli satu gratis satu.

Masih dari area fresh, Hypermart memberikan promo anggur gred super hanya Rp5990 per 100 gram. Makanan dan minuman yang ditawarkan Hypermart pun dijamin termurah.

Untuk minuman sirup Value Plus ditawarkan dengan harga hanya Rp5000-an per botol, dilengkapi dengan promo produk Gulaku Rp11.990 per Kg, produk biskuit kaleng 650 gram Kong Guan hanya Rp36.800 dari harga normal Rp41,800,

"Bagi yang ingin tampil cantik ada promo dari Wardah diskon hingga 20 persen untuk semua produk. Sedangkan untuk produk pakaian, tersedia baju koko beli satu gratis satu dari Kharis Malik," ujarnya.