Malam Ini Logistik Surat Suara Pilwako Tiba di Pelabuhan Dwikora Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisioner KPU Kota Pontianak Yuniarni mengatakan sejumlah logistik pilkada sudah ready di Gudang KPU Kota Pontianak. Seperti Form model C1 sampai C7 juga sudah ready di gudang.

"Form model C6 juga sudah kita pecking dan siap distribusi ke TPS," ujarnya.

Beberapa logistik yang masing dalam proses pengiriman di antarannya Hologram dan segel untuk pemiluhan walikota, dan beberapa kelengkapan formulir untuk pilgub.

Sementara itu, Yuniarni mengatakan untuk surat suara pilawako diperkirakan akan tiba pada Minggu (3/6/2018) malam dari pelabuhan semarang.

"Tanggal 1 kemarin sudah On the way dari semarang kemunginan tanggal 3 Malam sudah sampai digudang KPU Kota Pontianak," ujarnya.