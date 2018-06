Keren! Modifikasi Aerox Rasa Movistar MotoGP

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anesh Viduka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Siapa yang tak kenal dengan Valentino Rossi, seorang pembalap motoGP berkebangsaan Italia.

Pembalap movistar Yamaha ini disebut-sebut sebagai legenda hidup MotoGP, tak sedikit para pencinta otomotif tanah air yang mengidolakannya hingga merombak abis motor kesayangan mereka menyerupai tunggangan Rossi.

Seperti yang dilakukan Weldhy Cynda Putra Tanjung, seorang dokter muda di Pontianak yang mengaku sangat mengidolakan Rossi, baru-baru ini Weldhy merombak Yamaha Aerox miliknya menyerupai moto GP Movistar tunggangan Rossi.

Baca: Keren! 295 Meriam Karbit Siap Guncang Pontianak Sambut Kemenangan

"Kebetulan saya ngefans banget dengan Valentino Rossi, makanya saya modif Aerox saya dengan tema MotoGP Movistar," Kata Weldhy.

Melirik kesektor kaki-kaki, pada bagian Upside Down depan menggunakan KTC yang dipadukan dengan monoshock Answer.

Velg menggunakan VND dikombinasikan dengan ban Pirelli Diablo Rosso Scooter.

Meski hampir disemua sektor dilakukan perubahan,Weldhy mengaku modifikasi yang ia terapkan tidak menghilangkan wajah aseli motornya, yaitu motor bebek Yamaha Aerox dan tetap nyaman digunakan sehari-hari.

Data Modifikasi

Basic motor : Yamaha Aerox keluaran tahun 2018

Pemilil : dr.Weldhy Cynda Putra Tanjung

Konsep modifikasi : Movistar MotoGP style

Modifikator : Platinum Motor, Jl Diponegoro, Pontianak

Master Rem Kanan/Kiri : RCB

Kaliper Depan/Belakang : RCB

Disc Brake : Nassert

Selang rem : TDR

Ban Depan : Pirelli Diablo Rosso Scooter 120/70

Ban Belakang : Pirelli Diablo Rosso Scooter 150/70

Velg belakang : VND

Upside Down Depan : KTC

Monoshock Belakang : Answer

Knalpot : Akrapovic Thailand

Cover Ring CVT : Custom by Platinum Motor

Velocity open : filter Custom

Stoplamp : LED Jpa 3in1

Baut-baut : Probolt

HandGrip : Rizoma Urlo

Cover Radiator : custom by Monyet_Retro

Selang Radiator : Samco

Winshield : Sectbill