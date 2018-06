Buka Bersama Sutarmidji, Warga Sintang Makin Solid Menangkan Midji-Norsan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hadirnya Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut tiga, Sutarmidji dalam acara Buka Puasa Bersama dengan Warga di Kabupaten Sintang, semakin menegaskan bahwa masyarakat Sintang sangat mendukung Sutarmidji menjadi Gubernur Kalimantan Barat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Sintang Drs H Gunawan Syah yang mengatakan bahwa masyarakat Sintang memang sudah menjatuhkan pilihan untuk Sutarmidji dan Ria Norsan (Midji-Norsan).

"Di Sintang, sewaktu masyarakat tahu Sutarmidji dan Ria Norsan maju sebagi Gubernur Kalbar, antusias untuk mendukung Midji-Norsan sangat tinggi dan hampir semua lapisan masyarakat disetiap Kecamatan mengatakan hal yang sama," kata Gunawan Syah.

Selain itu, Gunawan Syah selaku tokoh yang dihormati di Kabupaten Sintang mengatakan sejatinya masyarakat Sintang memilih Midji-Norsan dikarenakan pengalaman dan prestasi keduanya di bidang pemerintahan sangat baik.

"Alasan masyarakat di sini kompak dukung Midji-Norsan, karena keduanya punya pengalaman dan prestasi sangat membanggakan. Semua setuju dengan hal tersebut," jelasnya.

Pada acara buka puasa bersama tersebut, Gunawan Syah mengatakan kehadiran Sutarmidji merupakan bukti komitmennya dalam menyapa warga Sintang.

"Kita lihat Sutarmidji hadir di sini dengan penuh senyum dan Insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua. Karena kita kehadiran pemimpin masa depan Kalbar yang siap membawa Kalbar kearah lebih baik," jelasnya.

Jelang hari pemilihan 27 Juni 2018, Gunawan Syah mengimbau agar masyarakat Kabupaten Sintang bersama mewujudkan Kalbar baru, dengan mengawal suara untuk kemenangan Sutarmidji dan Ria Norsan (Midji-Norsan).

"Mari kita kawal suara Midji-Norsan di Sintang. Jangan sampai ada yang golput (tidak coblos), karena suara kita menentukan nasib Kalimantan Barat lima tahun ke depan. Mari bersama kita wujudkan Kalbar yang lebih maju dan sejahtera masyarakatnya," jelasnya. (*)

