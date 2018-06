Tanda Jadi Rp1,8 Juta Dapatkan All New Vario 150

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - All New Honda Vario 150 hadir sebagai skutik performa tinggi dengan pengembangan mesin 150cc. Dengan catatan waktu 11,6 detik, All New Honda Vario 150 dapat menempuh jarak 0-200 meter dan dapat mencapai top speed 105 km/jam.

AHM menghadirkan beragam pilihan aksesoris dengan desain baru yang dapat memberikan tampilan All New Honda Vario 150 semakin trendi dan memperkuat kesan futuristik, seperti Visor yang diaplikasikan pada Cover Handle Front dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp

110.000,- , Garnish Headlight pada sisi bagian atas lampu depan dengan harga (HET) Rp 150.000 ,-.

Aksesoris lain seperti Rubber Step Floor harga (HET) Rp 195.000,-, Garnish Back Mirror dengan harga (HET) Rp 63.000,- , Garnish Cover Muffler untuk bagian penutup knalpot dengan harga (HET) Rp 115.000 ,- , Garnish Radiator dengan harga (HET) Rp 140.000,- serta Wheel List Stiker seharga (HET) Rp. 56.000 , - .

Model terbaru ini memiliki 4 pilihan warna yaitu warna Exclusive Matte Black, Exclusive Matte Red, Exclusive Matte Silver dan Exclusive White. Skutik premium Honda berkapasitas mesin 150cc yang disertai beragam fitur dan teknologi unggulan dipasarkan dengan harga

(on the road Pontianak) Rp23,890,000.

Astra Motor Pontianak menawarkan kepemilikan All New Vario 150 dengan Tanda Jadi Rp1,8, juta uang dengan muka Rp2,1 juta dan angsuran Rp1,135,000 dengan tenor 36 kali. Selain itu, pilihan lain Tanda Jadi Rp2,1 juta dengan Uang Muka Rp2,400,000 dan angsuran Rp1,115,000 dan tenor 35 kali.