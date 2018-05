Postingan Shaheer Sheikh Dituding Hina Program TV Yang Membesarkan Namanya, Netizen Ribut!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Shaheer Sheikh kini karirnya mulai diperhitungkan di Indonesia.

Namanya mulai melejit sejak membintangi serial Mahabharata sebagai Arjuna di salah satu stasiun televisi swasta.

Baca: Shaheer Sheikh - Sibuk Berkarier di Indonesia, Fansnya di India Protes!

Baca: Waduh! Setelah Pacaran 20 Tahun, Artis Ini Memilih Tak Menikah Dengan Kekasihnya

Baca: Wah! Inilah 10 Artis Cantik India Yang Ternyata Muslim, Bikin Meleleh Kaum Adam

Usai melejitnya serial tersebut di Indonesia, Shaheer pun diundang ke sini.

Parasnya yang tampan dan juga aktingnya yang mumupuni membuat Shaheer lebih mudah masuk dunia hiburan Indonesia.

Tawaran pun langsung ditawarkan pihak stasiun TV guna menggaet Shaheer.

Shaheer pun tanpa banyak pertimbangan menyetujuinya.

Banyak hal yang dilakukan Shaheer guna mendongkrak karirnya di Indonesia.

Tak hanya menyesuaikan adat, Shaheer juga getol latihan belajar bahasa Indonesia.

Setiap gerak-geriknya pun kini dapat perhatian banyak netizen.

Apalagi, kehebohan melanda ketika Shaheer mengaku tengah dekat dengan Ayu.

Syaheer Sheikh dan Ayu Ting Ting ()

Sontak para penggemar keduanya langsung menyerbu akun mereka.

Sayang hubungan mereka bertahan tak terlalu lama.

Bahkan ada yang menyebut hanya settingan belaka.

Namun, kini Shaheer membuat geger publik dengan unggahannya yang memicu perdebatan.

Shaheer mengunggah foto di Instagram, Sabtu (26/5/2018).

Shaheer nampak berpose bersama teman-temannya sesama orang India.

Sekilas biasa saja, tapi kalau diperhatikan captionnya, Shaheer seperti sedang menyindir suatu program televisi.

Ia menuliskan :

"Working late nights, dancing like crazy and cracking up on every stupid joke.. #goodFun #madMe #shaheerSheikh," tulisnya.

(kerja lembur, dansa seperti orang gila dan mengacaukan setiap lelucon bodoh)

Sontak, tulisan Shaheer ini menuai beragam komentar dari netizen.

kha_jenner: First i’m not balajaer and i agree with your statement “cracking up on every stupid joke” acara ini memang sudah tidak layak di tonton.. Tapi kamu ada didalamnya, kamu bekerja disana, kamu mendapatkan uang dari acara tersebut and it’s funny i think

hengkyprastyo_93: @linsalin47538 bener bgt kak klw dia bikin caption spt itu bisa menuai banyak kecaman dri orang

endaniakania: Lo g mau jdi sprti orng gila xnpa mau dteng x'indonesia,wlau cma llucon j tp orng yg dh ngundang xm tu byar mahal buat xm bxan hnya cma2.sya xcewa dngan ucapan si shaheer?pd hal orng indonesia sngat mmangga xan xm tp xm br'ucap xyax gt,lo dh g mau xnpa msih dteng xe indonesia?

elliemahmud.shoppaholic: @feliciya_tamara_putri bukan menghina itu neng. Artinya Bekerja sampai larut malam, menari seperti orang gila dan becanda untuk banyolan yang konyo