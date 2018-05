Link Live Streaming Bhayangkara FC vs Persib, Maung Bandung Wajib Menang

Persib Bandung vs Bhayangkara FC

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Link live streaming Bhayangkara FC vs Persib Bandung Kamis, 31 Mei 2018 20.30 WIB Indosiar. Duel panas Liga 1 2018 The Guardian vs Maung Bandung!

Persib Bandung akan menjamu tamunya Bhayangkara FC pada hari Kamis (31/5/2018) pukul 20.30 WIB malam ini.

Laga ini merupakan kelanjutan dari Liga 1 Indonesia musim 2018/2019.



Rencananya pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Persib Bandung sudah siap bertempur meski tanpa beberapa pemian andalan.

Baca: Prediksi Line Up Susunan Pemain Persib Bandung vs Bhayangkara FC, Pekan 12 Liga 1 2018

Mereka adalah Ezechiel N'douassel, Victor Igbonefo, Supardi Nasir, dan Febri Hariyadi.

Saat ini Persib ada di posisi ketujuh dengan poin 15.

Tambahan tiga angka bisa mendongkrak ke zona papan atas.

Namun, yang pasti, tidak adanya Ezechiel N'douassel di lini depan jelas akan memberi kesan berbeda pada Persib.

DATA STATISTIK PERTANDINGAN PERSIB BANDUNG VS BHAYANGKARA FC

Prakiraan Susunan Pemain