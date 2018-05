FN Tersangka Jokes Bomb Lion Air, Pudek III FISIP UNTAN: You Are Not Alone

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tersangka joke bom pesawat Lion Air, FN, terus didatangi sahabat dan orang-orang yang prihatin dengan kasus yang menjeratnya.

Hal itu dilakukan untuk memberikan dukungan moril kepada FN, yang merupakan alumnus FISIP Untan Pontianak.



Satu di antara dukungan nyata itu diberikan FISIP Untan melalui Pembantu Dekan (Pudek) III Fisip Untan, Drs Sabran Msi.

Sabran mengunggah pertemuan dengan FN di akun Facebook miliknya, Bintanpura Bran, Rabu (30/5/2018).

“Alhamdulillah sore ini mewakili pimpinan Fisip Untan beserta dosen, IRA dan IBU YULIA WUYSANG menjenguk anak didik kami Frantinus Nirigi (FN) di Polresta Pontianak,” tulisnya.

“Semoga tetap tabah, tawaqqal kepada ALLAH SWT, KALBAR RUMAHMU, UNTAN KELUARGA BESARMU, FISIP SAUDARA KANDUNGMU. YOU ARE NOT ALONE,” tulis Sabran.

Pudek III Fisip Untan saat menjenguk FN (FACEBOOK)

Simpati juga mengalir dari teman dan sahabat.

Satu di antaranya datang dari pemilik Akun Facebook, ElHaqq ElBarr, yang juga datang menjenguk FN.

“Jenguk Frans, orang yang disangkakan "joke bomb". Saat ketemu tadi, dia masih mengingatku dengan jelas. Padahal cukup lama aku tak ketemu,” tulis ElHaqq ElBarr di Facebook miliknya, Rabu (30/5/2018).

Ia menuliskan betapa FN sangat menghormati teman-temannya yang sedang berpuasa, dan kebetulan menjenguknya.

“Kami ngobrol di tempat besuk. Dia dibawakan makanan oleh tim kuasa hukumnya. Seharusnya dia makan di tempat besuk itu, tapi dia "ngilang" makan ke belakang. Karena kami yang menjenguknya berpuasa,” tulis ElHaqq ElBarr lagi.