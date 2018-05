Segmen Mobil Mewah, Auto 2000 Optimis CHR Diterima Pasar

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kehadiran Toyota CHR dengan desain bodi yang begitu elegan sepertinya akan menjadi idola baru bagi pecinta mobil mewah.

Branch Manager Auto2000 Supadio Pontianak, Cito Kurnia mengatakan optimis kehadiran All New CHR bisa menciptakan pasar sendiri diatas Totoya Fortuner.



"Kita optimis dengan kehadiran All New CHR, karena pangsa pasarnya diatas Toyota Fortuner. Segmentasi di Pontianak cukup mewah baru Fortuner, disini kita memberikan pilihan lain dimana CHR juga bisa menempatinya dan merebut pasar. Apalagi Kota Pontianak memiliki pasar yang unik," ungkap Cito, Rabu (30/5/2018).

Cito mengaku jika di wilayah lain, kondisi market cenderung stabil dan turun. Hal yang cukup menarik terjadi di Kota Pontianak dengan permintaan yang terus naik. "Dari market yang ada rata-rata 1000 unit sebulan untuk seluruh jenis kendaraan. Hebatnya pada April tercatat mencapai 1400 unit, jadi kenaikan mencapai 40 persen dalam sebulan," ujarnya.

Kontribusi terbesar kata dia tetap di produk Toyota dengan market share di Kalbar sebesar 34 persen. Kontribusinya disumbang oleh Kota Pontianak sebesar 50 persen, kedua kontribusi Ketapang dan daerah ketiga dengan kontribusi terbesar adalah Sintang dan Sanggau. Lantaran termasuk segmen menengah keatas, target penjualan CHR hanya berkisar 2-3 unit per tahun.

"Karena pangsa pasarnya Alphard di Auto2000 juga berkisar 2-3 unit. Karena pasar mobil mewah, jika Alphard penjualannya di Toyota di Kalbar sebulan bisa mencapai 7 unit secara keseluruhan, CHR kita prediksi mencapai 10 unit. Karena kehadirannya baru, unitnya akan tersedia bulan depan, unit sebelumnya sudah terjual," ujarnya.

Pembeli Perdana CHR, Monica asal Sintang mengaku mempunyai ketertarikan tersendiri terhadap mobil sporty. "Memang lebih suka mobil yang agak sporty, karena sebelumnya juga punya Yaris dan kenapa pilihnya Toyota karena mobil Toyota jaringan servicenya banyak. Jadi kedepannya lebih gampang untuk service," ujarnya yang resmi memiliki mobil dengan warna silver ini.

Caption, Penyerahan CHR kepada pembeli Perdana CHR, Monica asal Sintang di Cabang yang beralamat di Auto2000 Supadio, Jalan Supadio Nomor 8, Ahmad Yani 2, Kubu Raya Kalbar, Rabu (30/5/2018)