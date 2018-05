Puasa Tidak Menjadi Halangan Petugas untuk Patroli Karhutla di Nanga Ketungau

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Bhabinkamtibmas Desa Nanga Ketungau Brigadir M Abdul Kholik Beserta Tim Patroli Terpadu Anggota Koramil dan Anggota Manggalagni Kabupaten Sintang melaksanakan Patroli Terpadu Karhutla, Rabu (30/5/2018) pagi.

Bulan puasa Tidak menjadi halangan untuk melaksanakan patroli Terpadu Karhutla Tim melakukan Patroli ke Desa Kenuak, Dusun Semirah, Kecamatan Ketungau Hilir yang sebagian warganya masih melakukan pembukaan ladang untuk pertanian.

Tim mengingatkan warga agar berhati-hati dalam melakukan aktivitas dilahan baik itu dalam kegiatan membersihkan lahan kebun atau membuka lahan baru agar tidak melakukan pembakaran lahan apalagi di musim kemarau.

Tim Patroli yang diwakili Babinkantibmas Ketungau Hilir juga menyampaikan Sanksi Hukum kepada masyarakat yang secara sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar dapat di tuntut dengan hukuman penjara 15 tahun dan denda 5 milyar rupiah.

Hal ini sesuai yang di atur dalam UU no 41 Th 2009 tentang Kehutanan, UU no 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dan UU no 39 Th 2014 tentang perkebunan serta Kepres No 11 tahun 2016.

Terhadap imbauan tersebut, masyarakat Desa Kenuak Merasa sangat Berterimakasih kepada tim Patroli Karhutla Karena masyarakat menjadi tau tentang sanksi penjara serta denda jika membakar lahan dengan sengaja.