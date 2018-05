Insiden Lion Air, Ketua ASITA Kalbar Sesalkan Hal Ini

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Insiden tertundanya penerbangan pesawat Lion Air JT687 akibat ulah seorang penumpang yang meneriakkan adanya bom dalam pesawat di Bandara Supadio Pontianak, Senin (28/5/2018) malam menuai komentar berbagai pihak.

Terlepas kesalahan vatal yang disebabkan oknum penumpang, Ketua Association of the Indonesia Tour and Travel Agencies (ASITA) Kalbar, Nugroho Henray Ekasaputra menyesalkan tindakan Lion Air yang mengeluarkan penumpang dan membiarkan penumpang berada di sayap pesawat.