Tonton Videonya! Penampilan New 125, Hadir Dalam 5 Pilihan Warna

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Melengkapi skutik premium All New Honda Vario 150, dihadirkan All New Honda Vario 125 dengan akselerasi mesin kapasitas 125cc yang lebih baik dari model sebelumnya.

New Vario ini memiliki catatan waktu tempuh 12,5 detik untuk jarak 0 -200 meter dan dapat mencapai top speed

98 km/jam.

Dengan mengaktifkan fitur Idling Stop System (ISS) yang tersematkan, All New Honda Vario 125 dapat menghasilkan konsumsi bahan bakar teririt di kelasnya yaitu 51,7 km per liter dengan metode ECE R40.

All New Honda Vario 125 ditawarkan dengan harga yang kompetitif dengan 5 pilihan warna yaitu Advance Black dan Advance White Blue untuk tipe varian CBS dengan harga (on the road Jakarta) Rp 20.600.000,-,.

Sedangkan untuk tipe CBS ISS hadir dengan 3 pilihan warna lainnya yaitu Advance Black, Advance White Red dan Advance Red dengan harga (on the road Jakarta) Rp 21.320.000,-.

Kepala Wilayah Astra Motor Kalimantan Barat, Arnanto Gunara mengatakan untuk kedua produk teranyar ini, Astra Motor Kalimantan Barat menargetkan All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dapat terjual sekitar 48 ribu unit per tahunnya.