Mario Gomez Sebut Bobotoh Langka dan Sulit Dicari, Ini Alasannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pelatih Persib Bandung, Roberto Carlos Mario Gomez menyampaikan terima kasih atas dukungan Bobotoh yang datang langsung ke Bali untuk mendukung timnya bertanding.

Mario Gomez mengaku terkesan dengan dukungan penuh Bobotoh yang hadir di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (26/5/2018) malam.

Pasalnya, skuat Maung Bandung bermain di markas Bali United yang notabene berada relatif jauh dari Kota Bandung.

Bahkan, pelatih asal Argentina ini tidak menyangka ada begitu banyak pendukung Persib Bandung yang hadir mendukung timnya.

Saat laga tandang menghadapi Bali United tersebut, hampir tiga ribuan Bobotoh memadati tribun sayap utara di stadion berkapasitas 25.000 penonton itu.

"Saya sangat mengapresiasi perjuangan mereka. Bobotoh selalu ada dimana pun kami bermain. Ini Indonesia, negara yang besar," ujar Mario Gomez seperti dilansir dari laman resmi Persib Bandung.

"Tetapi, mereka ada dimana-mana. Kalian tahu, orang-orang seperti Bobotoh ini sangat langka dan sulit dicari. Terima kasih banyak, saya cinta kalian semua," ujar Mario Gomez tersenyum.

Pelatih berusia 61 tahun ini berharap, Bobotoh selalu memberikan motivasi yang positif bagi Supardi Nasir beserta kolega dalam berjuang di kompetisi Liga 1 musim 2018.

"Saya sangat suka di sini. Mereka mendukung seperti tanpa kenal lelah. Saya harap mereka akan selalu berada bersama kami untuk merebut kembali apa yang kami semua inginkan. Hati-hati di perjalanan kembali, Bobotoh is the best," tandas Roberto Carlos Mario Gomez. (*)

