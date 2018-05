Ini Identitas Korban Kecelakaan Maut di KM 65 Teluk Bakung Sungai Ambawang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Kecelakaan yang terjadi di Desa Teluk Bakung KM 65 Kecamatan Sungai Ambawang Minggu kemarin telah menyebabkan satu korban meninggal.

Dimana sebelumnya kasus tersebut diakui Kapolsek Sungai Ambawang, AKP Hery Purnomo telah di ambil alih oleh Satlantas Polresta Pontianak.

"Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan melibatkan Mobil Pick Up bernomor polisi KB 888 JB dengan Mobil Inova bernomor polisi KB 1840 RL. Pengendara Pick Up bernama Honorius Helly, warga komplek perum anggrek Blok G-22 Siantan pontianak utara dan penumpangnya Suhedi beralamat Jl.sei panda Gg.mandiri Wajok hulu Siantan. Sementara pengendara mobil Inova Suriansyah warga Parit Baru Sungai Raya, dengan penumpangnya Nasrun dan Juliansyah warga Jl adisucipto Gg.cempaka putih no.58 sei.raya," ujar Kapolsek, Senin (28/5).

Baca: 4 Cidera Terburuk yang Pernah Dialami Red Velvet, Dari Kecelakaan Mobil Sampai Pingsan di Panggung

Menurutnya kecelakaan terjadi karena pick up yang akan berbelok dan dari arah berlawanan datang mobil Inova sehingga terjadi tabrakan.

"Berdasarkan kerusakan ke dua kendaraan dan bekas jejak rem Ban di TKP, mobil pick up KB 888 JB dikemudikan dari arah Tayan tujuan arah Pontianak berpenumpang satu orang dan membawa muatan keramik serta mesin molen. Sesampainya di TKP mobil pick up KB 888 JB berbelok ke kanan menuju ke proyek bangunan TELKOM di dekat TKP tiba2 dr arah berlawanan datang mobil Inova No Pol KB 1840 RL karena jarak dekat tidak bisa dihindari kecelakaan terjadi," katanya

Diakuinya korban kecelakaan telah dilakukan perawatan di Puskesmas Lingga dan ada juga yang di rujuk ke RS Antonius.

"Pengendara pick up sempat di rawat di Puskesmas Lingga kemudian di rujuk ke RS Antunious sementara penumpangnya, Suhedi meninggal dunia di Puskesmas Lingga. Untuk pengendara inova dirujuk ke Antonius dan penumpangnya Nasrun dan Juliansyah dirawat di Puskesmas Lingga," tuturnya.