Wah, Baru Launching Vario Jual 1420 Unit

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - HSO Head Marketing Sub Dept Astra Motor Kalimantan Barat, Suryanto Wirawan mengatakan All New Vario 150 dan All New Vario 125 merupakan matic yang di design melebihi dari sempurna. Hal ini lantaran produk ini disempurnakan terus menerus, tak heran kata Suryanto kehadiran New Vario selalu diikuti kehadiran matic lain pasti.

"Namun kondisi saat ini di Kalbar, 62 persen orang menggunakan motor Honda. Untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat Honda menghadirkan New Vario 150. Kita launching dua New Vario, jika target sebulan New Vario 125 total 2500 unit untuk New Vario 150 target kita 1500 unit per bulan," ungkapnya.

Secara segmen, ini motor kata Suryanto bisa dipakai semua gender dan semua kalangan.

"Mau cowok atau cewek pakai tetap cakep, klasifikasi sporti sesuai dengan tipe orang Pontianak yang suka motor yang sporti. Kita juga hadirkan motor ini ekslusif karena memang motor premium," ungkapnya.

Menjadi motor dengan segmen menengah keatas, Honda kata dia akan mengcover market share ke angka 70 persen.

"Produk ini kita harapkan bisa menjadi primadona baru lagi bagi masyarakat Kalbar. Astra Pontianak sudah menjual 1400-an unit, emang penerimaan kita dual target, naiknya 75 persen berbanding dengan tahun lalu. Kita lihat penerimaan cukup baik," ungkapnya.

Target 1500 unit per bulan diakuinya sudah terjadi kenaikan dari target sebelumnya yang hanya 1200 unit per bulan, artinya sudah naik sekitar 20 persen. "Capaian kemarin Vario 150 per 25 April sudah mencatat permintaan 280 unit, per 25 Mei kita menjual 1420 unit. Kita sangat wow, produk ini belum resmi tetapi sudah diterima pasar. Vario series sendiri memberikan kontribusi 35 persen terhadap total penjualan Honda. Makanya kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Pontianak," ucapnya.

AHM menghadirkan beragam pilihan aksesoris dengan desain baru yang dapat memberikan tampilan All New Honda Vario 150 semakin trendi dan memperkuat kesan futuristik, seperti Visor yang diaplikasikan pada Cover Handle Front dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp110.000,-.

Garnish Headlight pada sisi bagian atas lampu depan dengan harga (HET) Rp150.000, Rubber Step Floor harga (HET) Rp195.000,-, Garnish Back Mirror dengan harga (HET) Rp63.000, Garnish Cover Muffler untuk bagian penutup knalpot dengan harga (HET) Rp115.000, Garnish Radiator dengan harga (HET) Rp140.000, serta Wheel List Stiker seharga (HET) Rp56.000.

Model terbaru ini memiliki 4 pilihan warna yaitu warna Exclusive Matte Black, Exclusive Matte Red, Exclusive Matte Silver dan Exclusive White.

Skutik premium Honda berkapasitas mesin 150cc yang disertai beragam fitur dan teknologi unggulan dipasarkan dengan harga (on the road Pontianak) Rp23.890.000,-.