VIDEO - Aksi Jatuh Bangun Minions di Semifinal Piala Thomas yang Bikin Netizen Pengen Nangis

Tim Negeri Tirai Bambu sukses mengalahkan skuat Merah Putih dengan skor 3-1 pada pertandingan yang berlangsung di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Jumat (25/5/2018).

Dari empat partai yang dimainkan, satu-satunya poin yang berhasil didulang Indonesia dipersembahkan oleh duet Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Pada partai kedua dari pertandingan Indonesia melawan China, Marcus/Kevin sukses mengalahkan Liu Cheng/Zhang Nan dengan skor 12-21, 21-17, 21-15.

Selama berlangsungnya partai ini, persaingan seru berhasil disajikan untuk menghibur penonton.

Melalui layar kaca, penikmat bulu tangkis sedunia bisa menyaksikan pertarungan penuh perjuangan yang dilakukan Marcus/Kevin dan Liu/Zhang.

Salah satu momen apik yang berhasil diabadikan adalah saat kedudukan 19-14 di gim ketiga untuk keunggulan Marcus/Kevin.

Saat itu, kedua pasang sedang bermain dengan ketat. Reli panjang pun dimainkan.

Marcus/Kevin yang menerima pukulan dari Liu/Zhang tampak jatuh bangun untuk mengembalikan bola diiringi teriakan penonton dan komentator yang takjub menyaksikan.

"Can you believe this?" teriak komentator begitu melihat pertarungan yang sengit.

Reli panjang itu baru terhenti setelah bola drop shot yang dilesatkan Kevin keluar sehingga poin bertambah untuk Liu/Zhang menjadi 19-15.

Momen epik ini diabadikan oleh salah satu fanbase bulu tangkis Tanah Air yang ada di Instagram, yakni akun @kevingideon.fc.